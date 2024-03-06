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Два человека погибли в результате пожара в Зеленограде

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Фото: РЕН ТВ
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Пожар в одноэтажном доме на северо-западе Москвы унес жизни двоих человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России в ночь на среду, 6 марта.

Возгорание произошло в частном доме в Зеленограде. Сообщалось о риске переброса огня на соседний дом.

Спасатели смогли эвакуировать из дома четырех человек, однако двое из них через некоторое время скончались. Соседний дом также решили эвакуировать, из него вывели троих человек.

В 02:14 пожар был локализован на площади 100 кв. м.

Дальнейшая информация уточняется.

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Ранее, 5 марта, мужчина погиб в результате пожара в доме в Тверской области. Тело погибшего было обнаружено после тушения пожара. Следователи Следственного комитета осмотрели место происшествия, назначено проведение пожарно-технической и судебной медицинской экспертиз.

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