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В Сочи прошла церемония вручения Национальной премии интернет-контента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 5 марта состоялась церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента. Эксперты выбрали самые перспективные Telegram-каналы, подкасты, исторические и художественные фильмы, сериалы, которые и получили заслуженную награду.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награду создателям документального проекта о волонтерах «Невсеравно». Отметили и фильм «Вызов», актеров сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и российскую видеоигру Atomic Heart.

«Безусловно относится ко всем проектам Института развития интернета, к людям, которые участвуют в этих проектах, потому что каждым своим фильмом документальным или художественным, каждым своим проектом вы делаете наш мир лучше», — обратился он.

Как подчеркнули организаторы, наполнение премии сильно изменилось за те три года, что она существует.

«Если в 2021 году в топ-15 сериалов был один русский сериал, а все остальные западные, то в декабре 2023-го у нас было 12 российских сериалов и три иностранных, и то — турецких. Поэтому мы считаем, что и количество, и качество продукта — это замещение происходит. Что касается интернета, мы видим взрывной рост социального контента в таких направлениях, как наука и история», — отметил гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Вторая часть торжественной церемонии награждения состоится 30 мая 2024 года в Москве.

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15 февраля Институт развития интернета (ИРИ) объявил имена первых номинантов, отобранных из более чем тысячи заявок, на III Национальную премию интернет-контента. В категории «Проект в вертикальном формате» финалистами стали «Гуфистори», «Ваня, спасай!», «Фабрика звезд», «В активном поиске», «Народов много — Родина одна. Образ будущего». В номинации «Анимационный проект» отметили «Супергерои.ру», «Ася и Вася», «Пушкин и... Михайловское», «Команда МАТЧ» и «Ник-изобретатель. Новый сезон».

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