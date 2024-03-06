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Французский политик призвал остановить Макрона после его слов о приближающейся войне

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Фото: TASS/AP/Petr David Josek
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Президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал союзные страны НАТО принять участие в украинском конфликте, необходимо остановить. Об этом 5 марта сообщает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В Праге Макрон делает очередной разворот и теперь, похоже, предрекает скорую войну! <…> Остановите Макрона, остановите НАТО!» ― написал Филиппо в социальной сети X.

Речь идет о визите французского лидера в столицу Чешской Республики, где он заявил, что союзным странам НАТО необходимо «не проявлять трусость» в контексте вооруженного конфликта на Украине. Он также добавил, что на территорию европейского континента якобы возвращается война.

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В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что армия Соединенных Штатов, вопреки призывам президента Франции, не будет отправлять военных для участия в боевых действиях на территории Украины.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают Вооруженным силам страны в эксплуатации вооружений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Позднее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил о трагичных последствиях для возможных интервенций военных НАТО на Украину. При этом он отметил, что русофобия ослепляет Запад, лишая его разума.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.

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