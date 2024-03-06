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В РФ предложили увеличить штраф для ювелиров до 100 тыс. за отказ от проверок

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Фото: TASS/VCG/Ni Lifang
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Ювелирные компании могут быть оштрафованы на 80–100 тыс. рублей, если они помешают сотрудникам Федеральной пробирной палаты проводить проверки. Законопроект с такими поправками (есть в распоряжении «Известий») правительство внесло в Госдуму.

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Штрафы для должностных лиц могут составить от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Это в 10–15 раз больше, чем сейчас.

В пробирной палате «Известиям» заявили, что в настоящий момент треть проверок нельзя провести из-за воспрепятствования, а ответственность за это минимальная: до 1 тыс. рублей для граждан и до 4 тыс. рублей для должностных лиц. Из-за роста контрафакта увеличиваются выпадающие доходы федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке.

Легально работающие компании и так полностью законопослушны, отметил исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков. Пробирная палата выборочно проверяет пробы на изделиях и достоверность информации на бирках, препятствовать этому процессу для законопослушного бизнеса нет никакого резона, согласен СЕО Sokolov Николай Поляков.

Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет около 50 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время отбирать камни: ювелиров оштрафуют на 100 тыс. за отказ от проверок

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