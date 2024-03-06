В РФ предложили увеличить штраф для ювелиров до 100 тыс. за отказ от проверок

Ювелирные компании могут быть оштрафованы на 80–100 тыс. рублей, если они помешают сотрудникам Федеральной пробирной палаты проводить проверки. Законопроект с такими поправками (есть в распоряжении «Известий») правительство внесло в Госдуму.

Штрафы для должностных лиц могут составить от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Это в 10–15 раз больше, чем сейчас.

В пробирной палате «Известиям» заявили, что в настоящий момент треть проверок нельзя провести из-за воспрепятствования, а ответственность за это минимальная: до 1 тыс. рублей для граждан и до 4 тыс. рублей для должностных лиц. Из-за роста контрафакта увеличиваются выпадающие доходы федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке.

Легально работающие компании и так полностью законопослушны, отметил исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков. Пробирная палата выборочно проверяет пробы на изделиях и достоверность информации на бирках, препятствовать этому процессу для законопослушного бизнеса нет никакого резона, согласен СЕО Sokolov Николай Поляков.

Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет около 50 млрд рублей.

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Время отбирать камни: ювелиров оштрафуют на 100 тыс. за отказ от проверок