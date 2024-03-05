Эрдоган заявил о последствиях при запрете Израиля посещать палестинцам святые места

Если Израиль решит ограничить или запретить палестинцам посещать святые для мусульман места в Иерусалиме, стоит ожидать серьезных последствий. Об этом 5 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Анкаре, трансляция которой велась телеканалом TRT World в соцсети X.

«Запросы радикальных израильских политиков о введении ограничений на проход палестинцев к святым местам являются полным бредом. Последствия таких действий, без сомнений, будут очень тяжелыми», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в связи с приближающимся месяцем Рамадан необходимо работать над предотвращением провокаций. Также президент в очередной раз подчеркнул, что Израиль, пользуясь «безграничной поддержкой Запада», совершает «очевидный геноцид в Газе».

«Израиль предстал перед судом за нарушения конвенции о предотвращении геноцида. Но, несмотря на решения об обеспечительных мерах, он всё равно продолжает убивать там без разбора женщин, детей, наших братьев», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что окончательным решением проблемы является создание суверенного палестинского государства на основе границ 1967 года. Турция при этом «готова взять на себя ответственность в рамках предложенного ею механизма гарантий для Палестины».

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Турцию с трехдневным официальным визитом. Посол Палестины в Турции Файед Мустафа заявил, что этот визит имеет огромное значение на деликатном этапе пути национального дела в контексте продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

4 февраля Турция заявила о готовности предоставить Палестине гарантии безопасности с помощью своего военно-политического присутствия в регионе. По данным источников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал также организовать международную конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.

17 октября 2023 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже говорил, что в случае достижения мирных договоренностей между Израилем и Палестиной Турция готова дать последней гарантии безопасности. При этом он подчеркнул, что другие страны должны стать гарантами безопасности для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.