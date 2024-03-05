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Белый дом заявил об отсутствии планов по отправке на Украину войск США

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Фото: Global Look Press/Sgt. 1st Class Nicolas A. Clowar
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Армия Соединенных Штатов, вопреки призывам президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Прагу к союзным странам «не проявлять трусость», не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом 5 марта сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не буду анализировать слова президента Макрона. У него определенно есть право и возможность высказывать свое мнение. Я могу говорить только от имени президента [США Джо] Байдена, главнокомандующего. Он с самого начала (конфликта на Украине. ― Ред.) ясно дал понять, что американские войска не будут воевать на территории Украины», ― заявил Кирби в ходе брифинга.

Также он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил об участии в конфликте иностранных войск и заявлял о намерении Киева воевать самостоятельно.

«Он (Владимир Зеленский. ― Ред.) никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», ― добавил Кирби.

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26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают Вооруженным силам страны в эксплуатации вооружений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Позднее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил о трагичных последствиях для возможных интервенций военных НАТО на Украину. При этом он отметил, что русофобия ослепляет Запад, лишая его разума.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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