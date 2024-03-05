В Москве ограничили движение по трассе из-за загоревшегося автомобиля

Автомобиль загорелся в Москве на набережной Академика Туполева. Об этом сообщили в Telegram-канале дептранса столицы во вторник, 5 марта.

«На набережной Академика Туполева в районе дома 19 (внутренняя сторона ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель) загорелся автомобиль», — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Движение по трассе временно затруднено, заняты две полосы из четырех. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее, 27 февраля, из-за загоревшегося автомобиля перекрыли движение в сторону центра Москвы по мосту Лужники. Оперативные службы города провели необходимые работы на месте происшествия, водителям было рекомендовано временно выбирать пути объезда.