Власти Тамбова выделят 666 млн рублей на оборудование филармонии

Тамбовское областное учреждение культуры «Тамбовконцерт» объявило о поиске подрядчика, который возьмет на себя работы по инженерно-технологическому обеспечению сцены и залов филармонии в областном центре. Начальная цена контракта составляет 666,4 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

В документах указывается, что работы пройдут в три этапа. Последний должен завершиться 31 октября 2024 года. Подрядчик должен оборудовать сцены большого, малого и камерного залов, сделать постановочное освещение и электроакустику, установить оборудование для режиссерской связи и видеопоказа.

Окончательную стоимость работ определят в ходе открытого конкурса. Его итоги подведут 22 марта. Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», инженерно-технологическое обеспечение филармонии будет вестись параллельно с другими работами по реконструкции.

По информации ИА «Абирег», самой реконструкцией занимается московский подрядчик «ЦХД Инжиниринг». Стоимость работ оценивается в 372,5 млн рублей. Объект должны были сдать к концу 2023 года, однако фирма сдвинула сроки. Контракт продлили до 21 июня 2024 года.