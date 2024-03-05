Американский наемник Гаррисон Фотсер, участвующий в боевых действиях на стороне украинских войск, заявил телеканалу CNN, что 2024 год будет худшим годом конфликта для Украины.

Он рассказал, что у некоторых украинских подразделений заканчиваются танки.

«Я думаю, что этот год будет худшим годом конфликта. Я знаю, что есть определенные подразделения, у которых заканчиваются танки», — отметил он.

По словам корреспондента телеканала, танки украинских войск в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) могут не стрелять несколько дней, потому что им не хватает боеприпасов.

Неназванный украинский военный указал на то, что в случае непредоставления США новой помощи Украине, все находящиеся в этом районе военные погибнут.

«Я думаю, что мы все погибнем просто. Все, кто сейчас тут есть, нас не будет», — добавил он.

Ранее, 3 марта, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят сокрушительное поражение из-за дефицита снарядов. Он отметил, что такой прогноз был сделан на основании сообщений о том, что у Киева хватит только на то, чтобы продержаться до июня.

До этого, 28 февраля, британский депутат Боб Сили указал на то, что ВСУ начинают проигрывать на фоне нехватки боеприпасов и невыполненных обещаний Запада по поставкам вооружения. Также он подчеркнул, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс, из-за чего Украина продолжает терять территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 февраля признал, что армия России подавляет ВСУ, которые испытывают огромный дефицит снарядов. Он списал потерю Украиной Авдеевки на то, что западные союзники не дали ВСУ достаточно артиллерийских снарядов.

29 ноября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. Тогда он уточнил, что для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.