В Нижнем Новгороде отремонтируют 25 бомбоубежищ за 100 млн рублей

В Нижнем Новгороде планируют отремонтировать 25 бомбоубежищ в текущем 2024 году. На эти цели направят 100 млн рублей из городской казны, сообщает пресс-служба мэрии во вторник, 5 марта.

В ходе работ сами здания приведут в нормальное состояние, а после помещения оснастят необходимым оборудованием. Как отмечает ИА «НьюсНН», на данный момент не известно, на каких именно улицах отремонтируют объекты.

Ремонт будет проходить в рамках муниципальной программы «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций». Она действует с 2023 по 2028 год.