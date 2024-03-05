Пермский театр кукол купит премиальный кроссовер за 3,6 млн рублей
Пермский театр кукол ищет компанию, которая поставит премиальный китайский кроссовер EXEED LX FWD или его эквивалент. Учреждение культуры готово заплатить за автомобиль более 3,6 млн рублей, говорится на портале госзакупок.
В документах говорится, что цвет транспортного средства должен быть только голубым. Также среди требований к авто указан полный привод, обогрев руля, лобового стекла и сидений, салон из экологической кожи. По информации ProPerm.ru, машина должна быть новой и выпущенной не позднее 2023 года.
Как отмечает ИА «Ура.ру», на сайте производителя под заданные параметры подходит лишь кроссовер EXEED LX в комплектации Luxury Plus. Цена модели, которая нужна театру, начинается от 3 млн рублей. Победителя аукциона должны определить 15 марта.