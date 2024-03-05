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Axios заявил о резкой критике израильского министра во время визита в США

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Фото: TASS/АР/Mark Schiefelbein
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Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц столкнулся с серьезной критикой со стороны американского руководства во время визита в США. Об этом 5 марта написал портал Axios.

По словам трех израильских и американских чиновников, Ганц выслушивал критику и жесткие вопросы по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа от вице-президента США Камалы Харрис и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Резкие сообщения, полученные Ганцем в частном порядке, которые сопровождались более сильной публичной критикой со стороны администрации президента США Джо Байдена за последние 48 часов, сигнализируют о том, что Белый дом потерял терпение и усиливает давление на израильское правительство», — сообщило издание.

По словам одного из источников, Ганц был удивлен из-за критики по поводу гуманитарного кризиса и отметил разницу позиций США и Израиля по поводу возможной операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.

«Харрис и Салливан спросили Ганца, куда Израиль планирует переселить более миллиона палестинских мирных жителей, находящихся в Рафахе, и выразили глубокий скептицизм, что это вообще возможно, сообщили два американских и израильских чиновника», — отметил Axios.

В Белом доме дали понять, что не верят заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об эвакуации гражданского населения, а также не ждут нормализации отношений с Саудовской Аравией до окончания операции в Газе и начала создания палестинского государства.

«Сейчас в отношениях с США существует большая трудность, и мы должны найти способ ее преодолеть», — приводит портал слова израильского чиновника.

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Ранее, 4 марта, опрос показал, что мнение жителей США об Израиле достигло худших за последние 20 лет значений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об «очень благоприятном» или «в основном благоприятном» отношении к Израилю заявили лишь 58% респондентов.

В декабре исследовательская компания YouGov и телеканал CBS News провели опрос, который показал, что большая часть жителей США не одобряет политику Байдена в палестино-израильском конфликте. Отмечалось, что 61% американцев не разделяет политику лидера США в конфликте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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