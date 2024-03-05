Минобороны: Су-27 сопроводил два французских истребителя и летающий радар

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ не допустил нарушения границы России тремя французскими самолетами в Черном море. Об этом 5 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, воздушные цели были идентифицированы как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3F, а также два многоцелевых истребителя Dassault Rafale С. При приближении Су-27 французские самолеты выполнили разворот и вскоре покинули воздушное пространство над Черным морем.

Российский самолет вернулся на аэродром базирования, уточнили в ведомстве.

В октябре прошлого года российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Полет истребителя прошел над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности в соответствии с международными правилами, нарушения госграницы России не допущено.

В том же месяце российский Су-27 был поднят в воздух для недопущения нарушения госграницы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США над Балтийским морем.

До этого, 9 октября, истребители пресекли нарушение госграницы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. Целями являлись RC-135 и два «Тайфуна».