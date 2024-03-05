Капитальный ремонт школы № 3 стартовал в Завитинске в Приамурье

В городе Завитинске в Амурской области стартовал капитальный ремонт школы № 3. Об этом сообщает региональное правительство.

«Сильно изношены инженерные сети — и водопровод, и канализация, и вентиляция, есть большая необходимость в утеплении здания, потому что в отдельных помещениях стало невозможно добиться соблюдения температурного режима. Плюс устаревшая отделка», — отмечают в отделе образования Завитинского округа.

Как уточняет ИА PriamurMedia, в школе пройдет не комплексный, а выборочный капитальный ремонт. Контракт с подрядчиком заключен на полтора года.

Сейчас в здании 1970 года постройки ведутся демонтажные работы. Затем рабочие заменят и реконструируют инженерные сети, установят потолки, заменят полы и ограждения лестничных клеток, выполнят отделочные работы, а также смонтируют навесной фасад.

На капремонт из бюджета всех уровней выделено 65 млн рублей. Завершить работы планируется к сентябрю 2025 года, а пока уроки проходят в здании спортивной школы.