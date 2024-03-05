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Маск предрек крах США из-за нелегальных мигрантов

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Фото: Global Look Press/Isaac Guzman
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Американский бизнесмен Илон Маск предрек падение США, если ситуация с наплывом в страну нелегальных мигрантов не изменится. Об этом он написал 5 марта на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Америка падет, если попытается поглотить мир», — отметил предприниматель.

Таким образом, Маск ответил на пост одного из пользователей платформы, который отметил, что ситуация на границе «разрушает Америку».

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До этого, 2 марта, Илон Маск обвинил во лжи о борьбе с наплывом мигрантов в США американского президента Джо Байдена. По его мнению, миграционный кризис в стране стал прямым следствием решений действующего лидера Соединенных Штатов.

Тогда же экс-президент США Дональд Трамп указал, что Байден является причиной развития миграционного кризиса в США и не осознает его масштабы. В случае своей победы на предстоящих президентских выборах в ноябре Трамп пообещал «начать крупнейшую депортацию в американской истории».

20 февраля телеканал Fox News сообщил, что за период правления Джо Байдена на территорию Соединенных Штатов проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в США при Байдене, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.

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