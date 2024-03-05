Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету

Один из обитателей Московского зоопарка манул Тимофей начал худеть к лету, ему уже удалось сбросить 2 кг. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали в Telegram-канале столичного зоосада.

По словам сотрудников зоопарка, Тимоша уже приветствует весну и становится более активным, начал больше гулять и меньше есть. Зимой его вес достигал 7 кг, а сейчас снизился до 4,8 кг, пишет сайт kp.ru.

На прогулку манул выбирается каждый день, чаще всего вечером в районе 17:00, отмечает Life.ru. Сотрудники зоопарка предупредили, что Тимоша — своенравное животное, потому нет никакой гарантии, что он покажется именно в это время.

К лету у него изменился рацион питания. Во время зажировки осенью сотрудники его увеличивали, а теперь постепенно сокращают. Сам Тимоша также начал меньше есть. В летнюю форму он придет примерно к июню.

Как отмечает ИА «Регнум», манул Тимофей — один из 10 живущих в столичном зоопарке палласовых котов. Дикие коты с плотным телом, короткими лапками и самым пышным и густым мехом в своем семействе осенью проходят зажировку. Специалисты зоопарка пояснили, что с сентября манул начинает активнее искать корм и набирать вес.

29 февраля пресс-служба столичного зоопарка сообщила, что с 1 марта продлевает время работы на час. Таким образом, посетить зоопарк можно с 09:00 до 18:00, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также в феврале заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о модернизации сайта зоопарка. По ее словам, на главной странице расположили список экскурсий и экспозиций, афишу ближайших событий и график кормления обитателей. Это поможет посетителям сделать посещение зоосада еще более интересным и познавательным, пишет RT.