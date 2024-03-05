Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) из-за своих публикаций политически мотивированных докладов превратилось в рупор украинской пропаганды. Об этом 5 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С недоумением восприняли опубликование на днях <...> УВКПЧ доклада «Десять лет оккупации Российской Федерацией: права человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина». <...> Рассматриваем выход данного доклада в качестве очередного свидетельства того, что управление полностью превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет конкретные политические задачи», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского дипведомства.

Она отметила, что подготовка этого «антироссийского продукта» не была санкционирована решениями Генеральной ассамблеи ООН или Совета ООН по правам человека. Захарова добавила, что УВКПЧ воспроизводит однотипные обвинения в адрес России о якобы нарушениях прав жителей полуострова.

«Санкционируя подготовку подобных политически мотивированных докладов, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк демонстрирует поведение, не совместимое со статусом ооновского чиновника высокого ранга», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее, 15 февраля, постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что глава УВКПЧ Тюрк должен посмотреть кадры последствий ударов украинских формирований по мирным жителям Белгорода, чтобы прекратить лицемерное молчание о преступлениях киевского режима. Он отметил, что кадры, возможно, наконец-то смогли бы заставить международных правозащитников нарушить их обычное лицемерное молчание в отношении варварских обстрелов со стороны украинской армии.