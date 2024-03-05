Жителя Ачинска приговорили к 12 годам колонии за гибель двух человек в ДТП

Суд в Красноярском крае вынес приговор автомобилисту из города Ачинска, по вине которого в пьяном ДТП погибли два человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 27 декабря 2023 года на автодороге Ачинск – Ужур – Троицкое. Установлено, что пьяный водитель Volkswagen Polo нарушил дистанцию и не учел дорожных и метеорологических условий при выборе скорости, в результате чего его автомобиль столкнулся с попутным грузовиком.

Два пассажира легковушки получили различные травмы, от которых скончались на месте ДТП, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Суд признал автомобилиста виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В последующие два с половиной года он также не имеет права садиться за руль. В законную силу приговор пока не вступил.