Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

В ФРГ подняли вопрос о контактах на высшем уровне с Россией по Украине

В бундестаге подняли вопрос о прямых контактах на высшем уровне с РФ по Украине
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о прямых контактах на высшем уровне Германии и России по вопросу прекращения огня на Украине. Соответствующее обращение она направила федеральному правительству ФРГ.

«Сколько раз канцлер Германии Олаф Шольц и федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок разговаривали по телефону с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за последние два года, чтобы обсудить вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной?» — цитирует текст документа Lenta.Ru.

Статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер предоставил ответ на парламентский запрос.

«В последний раз канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом России Путиным 2 декабря 2022 года», — заявил он.

«Шольцу придется отстранить Писториуса от должности»
Депутат бундестага Герольд Оттен — о скандале в бундесвере, оружейном лобби в Германии и конфликте РФ и НАТО

1 марта была опубликована расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ, передает НСН. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора, передает RT. Так, 5 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что утечка связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора. Министр подчеркнул, что в целом системы связи ФРГ не были скомпрометированы, а расследование инцидента продолжается.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, сообщает телеканал «Звезда».

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024