В ФРГ подняли вопрос о контактах на высшем уровне с Россией по Украине

Депутат бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о прямых контактах на высшем уровне Германии и России по вопросу прекращения огня на Украине. Соответствующее обращение она направила федеральному правительству ФРГ.

«Сколько раз канцлер Германии Олаф Шольц и федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок разговаривали по телефону с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за последние два года, чтобы обсудить вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной?» — цитирует текст документа Lenta.Ru.

Статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер предоставил ответ на парламентский запрос.

«В последний раз канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом России Путиным 2 декабря 2022 года», — заявил он.

1 марта была опубликована расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ, передает НСН. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора, передает RT. Так, 5 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что утечка связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора. Министр подчеркнул, что в целом системы связи ФРГ не были скомпрометированы, а расследование инцидента продолжается.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, сообщает телеканал «Звезда».

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.