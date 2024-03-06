Суд за дело

«Спартак» продолжает выступление в РПЛ, а ее лидер Квинси Промес ждет суда в ОАЭ (5 марта стало известно, что судебное заседание по ДТП с его участие перенесено на неделю) и, возможно, экстрадиции в Нидерланды.

Эта комедия заслуживает самых высоких оценок, а главный ее герой — премии Дарвина. Если вы вдруг не знаете, что такое премия Дарвина, то держите объяснение. Если говорить о классической трактовке, то это антинаграда, присуждаемая людям, которые умерли самым глупым образом и больше не имеют возможности вносить вклад в генофонд человечества. В народном же фольклоре премия имеет смягченное значение — это идиотская ошибка, которая привела человека к серьезным лишениям. И Промес, безусловно, награду заслуживает.

Хотите наглядный пример? Пожалуйста. Главным номинантом на премию Дарвина среди моих знакомых был Павел Косов — тот самый фанат, который в феврале 2024 года вышел по УДО из французской тюрьмы, где отсидел шесть лет по итогам беспорядков на Евро-2016 в Марселе. Понимая, что Интерпол разыскивает его за тяжелый нокаут британца в Марселе, Павел всё равно решил поехать на выезд за «Спартак» в Бильбао в 2018-м. При прохождении паспортного контроля на пересадке в Кельне его задержали, депортировали во Францию и дали «десятку».

В оправдание Косова можно сказать, что он, конечно, не предполагал, что дело получит статус политического и что за удар в обоюдной драке с пьяными англичанами можно не только получить реальный срок, но и сесть так надолго. Кроме этого эпизода Павел не совершал никаких противоправных действий и не особо привлекал внимание полиции. Чего не скажешь о Промесе, хорошем футболисте, веселом парне и простом гангстере и рэпере, который уже заслужил и премию Дарвина, и экранизацию его трагикомичных похождений.

Итак, 29 февраля «Спартак» завершает сборы в Объединенных Арабских Эмиратах и вылетает в Санкт-Петербург на принципиальный матч с «Зенитом». Команда проходит паспортный контроль, но одного человека на нем разворачивают. Это Квинси, который только что заочно получил на родине совокупных семь с половиной лет тюрьмы за поножовщину и участие в контрабанде тонны кокаина.

СМИ сразу рапортуют: полиция Дубая задержала форварда из-за общего закона об экстрадиции между странами. Но история всё же выглядит странной: ведь если бы в «Спартаке» не были уверены в том, что Промеса спокойно выпустят в Россию, то отправили бы его в Москву заранее, до оглашения приговора.

Детали же, вскрывшиеся 1 марта, делают ситуацию идиотской. Выяснилось, что в ходе дубайских каникул Промес попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Его действия можно было бы назвать логичными: данные об аварии могли утечь в СМИ, и Нидерланды, не исключено, обратили бы внимание Эмиратов на инцидент и потребовали бы выдать футболиста. Впрочем, вероятность такого исхода была ничтожной, потому что служба безопасности «Спартака» могла бы утрясти вопрос и с полицией, и со СМИ в кратчайшие сроки.

Но Промес решил подстраховаться и просто уехал с места аварии, не учтя, как минимум, двух вещей: во-первых, Эмираты буквально напичканы камерами. И, во-вторых, покинуть место даже самой незначительной аварии в ОАЭ — серьезное нарушение с тюремным сроком до трех лет (есть вероятность, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву).

Именно из-за этого Квинси остановили в аэропорту и будут судить. Так что если раньше шансы на депортацию в Амстердам стремились к минус бесконечности, то сейчас, конечно, к плюсу.

Вряд ли помогут Промесу и российские дипломаты. Ведь если еще пару дней назад можно было разыгрывать карту, что Квинси — наш парень, на которого идут гонения во враждебном государстве, то сейчас, после ареста в дружественных Эмиратах, игрок «Спартака» попадает в черный список персонажей, за которых просто глупо ручаться. Грубо говоря: он просто подвел серьезных людей, взявших на себя в том числе и репутационные риски.

Деяния Промеса, конечно, серьезные, но он всё равно вызывает сочувствие — возможно, потому, что все его приключения комичны. Ведь так глупо загреметь в тюрьму в Эмиратах, еще и будучи в розыске, мог лишь очень талантливый человек. Этот же талантливый человек, до этого проходивший по делу о поножовщине и прослушиваемый полицией, параллельно обсуждал наркотрафик по телефону, случайно выдав и себя, и подельников. Кстати, дела об ударе ножом родственника тоже могло и не быть, если бы Квинси отдал жертве примерно полсотни тысяч долларов до суда.

Если Промеса экстрадируют и посадят, то из тюрьмы он выйдет в 2031 году. Ему будет под 40. Карьера закончится. Зато футбольная премия Дарвина найдет достойного номинанта из достойного клуба — многострадального московского «Спартака».

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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