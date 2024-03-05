Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр дважды назвала бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки освобождением города. Об этом она заявила 5 марта в эфире Radio NV.

«К примеру, давайте Авдеевку возьмем — освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию», — сказала бывший замминистра.

Ведущий уточнил, не оговорилась ли она. Он переспросил, не имела ли она в виду «захват». «Освобож… Я имею в виду выход», — после заминки пояснила Маляр, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что специалисты начали разминирование Авдеевки. По его словам, к восстановлению города можно будет приступить после того, как линия фронта будет отодвинута на необходимое расстояние.

До этого, 3 марта, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как специалисты расчищают от мин территорию в Марьинке и Авдеевке. Военный с позывным Симба рассказал, что солдаты часто находят мины-«лягушки» и замаскированные под мусор взрывные устройства.

Авдеевка была освобождена Вооруженными силами РФ 17 февраля. В этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима, так как вооруженные формирования Украины с 2014 года регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка именно из Авдеевки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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