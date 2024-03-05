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В больнице им. Филатова капитально отремонтируют диагностическую лабораторию

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В Москве капитально отремонтируют диагностическую лабораторию ГКБ №15 имени Филатова. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

В составе лаборатории расположены блоки радионуклидного обеспечения, радионуклидной диагностики (исследований in vivo) и общих помещений.

По его словам, в ходе работ в здании на Вешняковской улице специалисты обновят отделку потолков, стен и полов с применением свинцовых листов и баритобетона в качестве вспомогательной защиты от излучения, пишет RT.

Кроме того, замене подлежат инженерные коммуникации, перегородки, оконные и дверные блоки. Также планируется установить рентгенозащитные металлические двери и дополнительное медоборудование для обеспечения безопасной работы с открытым радионуклидным источником, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого будут обновлены тактильные и визуальные средства информации, дверные полотна и поручни для создания безбарьерной среды для маломобильных граждан.

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2 марта в департаменте капремонта столицы рассказали, что в рамках второго этапа программы модернизации амбулаторного звена на северо-западе Москвы отремонтируют еще восемь поликлиник. В зданиях заменят инженерные системы, лифты, окна и двери, утеплят фасады и проведут другие работы. Прилегающие к зданиям территории благоустроят, сообщает «Москва 24».

29 февраля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в московских городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова начнут работать обновленные отделения разных направленностей после завершения капитального ремонта, пишет НСН. В частности, капремонт ведется в корпусе №4 ГКБ №15 больницы имени Филатова. Там откроют обновленные и переоснащенные отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии.

В сентябре в Москве открылся новый флагманский центр ГКБ №15 имени Филатова. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в сутки. Они смогут получить полный комплекс необходимой помощи в течение первых суток.

Больница имени Филатова — это один из крупнейших в России медицинских центров. Там есть многопрофильный круглосуточный стационар, родильные дома, лечебно-диагностические службы, женские консультации, напоминает телеканал «360».

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