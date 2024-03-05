Попавший в люк брянский инвалид получит 40 тыс. рублей от коммунальщиков

В городе Трубчевске Брянской области инвалид первой группы, угодивший в открытый канализационный люк, получит компенсацию морального вреда. Установлено, что люк не огородили коммунальные службы. Мужчина получил травмы.

По результатам проверки прокуратуры установлено, что на этом участке ремонтировали теплотрассу, требования техники безопасности были нарушены. Главе районной администрации прокурор внес представление привлечь виновных к ответственности и направил в суд иск с требованием о взыскании компенсации.

Требования надзорного ведомства были удовлетворены судом. Организация, проводившая ремонтные работы, заплатит пострадавшему 40 тыс. рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.