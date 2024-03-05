Орловские адвокаты получили реальные сроки за мошенничество

В Орловской области суд вынес решение по делу в отношении двух известных в регионе адвокатов. Адама Муртазова обвиняли в нескольких эпизодах мошенничества и использовании микрофона, ведущего скрытую запись. Ахмет Атаев проходил по одному эпизоду мошенничества в отношении подзащитной.

Следствие установило, что в период с весны по осень 2021 года Муртазов обманным путем похитил у подзащитного 500 тыс. рублей, пообещав «решить вопрос» с избранием меры пресечения. Затем он взял у другой женщины 540 тыс. рублей за помощь ее возлюбленному, но эту помощь не оказал.

Атаев действовал с Муртазовым в последнем эпизоде мошенничества, когда они вместе принимали от жителя Орла 800 тыс. рублей за помощь в прекращении уголовного дела. При этом ни у одного не было возможности влиять на суд, уточняет ИА «Абирег».

Суд назначил Муртазову наказание в виде 4,5 года лишения свободы и штраф в размере 50 тыс. рублей, а Ахмеду Атаеву – два года лишения свободы и штраф в 30 тыс. рублей, пишет InfoOrel.ru.