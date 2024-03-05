Москва и Баку утвердили дорожную карту по развитию туризма

Россия и Азербайджан 5 марта утвердили дорожную карту по развитию туризма на 2024–2026 годы по итогам переговоров премьер-министров стран Михаила Мишустина и Али Асадова в Баку.

Под документами подписи поставили замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев и председатель государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев. Также по итогам переговоров утверждена программа сотрудничества в области культуры.

Председатель правительства России прибыл в Баку ранее во вторник.

До этого, 4 марта, Мишустин провел в Москве переговоры со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым. Обсуждались вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике и других сферах.