Ковчег с мощами святых Петра и Февронии доставят в Самуру 10 марта

В Самару 10 марта прибудет ковчег с мощами святых Петра и Февронии. Встреча ковчега и Божественная литургия по случаю прибытия пройдут в храме Софии Премудрости Божией в 9 часов утра.

Как сообщает НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу собора, праздничную службу проведет Митрополит Сергий. Святыня будет находиться в Софийском соборе до 17 марта. Собор находится на 4-й очереди набережной Волги.

Святым Петру и Февронии молятся о крепком браке, о любви и взаимопонимании с супругом, а также о воспитании детей и здоровье близких.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Установленное в честь святых покровителей Петра и Февронии торжество берет свое начало еще в Средневековой Руси, а традиции празднования передаются из поколения в поколение.