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Путин заявил о попытках сдерживания России во всех сферах роста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россию сдерживают во всех сферах, где она растет. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы сказали о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в области сельского хозяйства. Посмотрите, где толком мы начинаем расти — там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания», — сказал он на встрече с аграриями в Ставропольском крае.

Путин отметил, что экспортный потенциал пытаются сдерживать, в связи с чем необходимо поддерживать отечественных производителей.

«Нам, конечно, нужно исходить из реалий. И, конечно, эти попытки как-то подзадушить наш экспортный потенциал — а они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Но мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей продукции, как мы и делали до сих пор», — отметил он.

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Ранее, 20 февраля, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил на встрече с Путиным, что Россия завершила поставку 200 тыс. т пшеницы в шесть стран Африки. Поставки осуществлялись в качестве гуманитарной помощи беднейшим странам Африканского континента. По словам Патрушева, настолько масштабных гуманитарных акций в России раньше не было.

Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023-го заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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