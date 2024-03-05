Восстанавливать родники продолжат в Ульяновской области в 2024 году

В Ульяновской области в 2024 году продолжится реализация программы по восстановлению родников. Планы по их благоустройству обсуждались на заседании штаба по комплексному развитию региона. Оно прошло под председательством губернатора Алексея Русских.

И.о. министра природных ресурсов и экологии региона Наталья Аюкаева рассказала, что эта программа на постоянной основе реализуется более 12 лет. За это время удалось привести в порядок 600 родников на 55 млн рублей. В этом году планируется выделить 6,5 млн рублей на благоустройство порядка 24 родников в 24 муниципалитетах.

Глава области поручил главам администраций ускорить работу по заключению с профильным министерством соглашений о предоставлении субсидий из регионального бюджета.

Ulpravda.ru уточняет, что ранее губернатор давал поручение провести благоустройство территории и отремонтировать площадки для природных источников в едином стиле. Для этого специалисты разработали брендбук с типовыми решениями по облагораживанию родников. Это необходимо для того, чтобы сделать такие места узнаваемыми и привлекательными для туристов.

В середине февраля сообщалось о начале составления списков родников, которые должны благоустроить в этом году. Администрации районов готовят документы и проводят анализ воды из источников.