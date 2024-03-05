Калужская область готовится к паводку

Власти Тарусского района Калужской области заявили о готовности к паводку. Высокую степень готовности муниципалитета подтвердила региональная комиссия. Специалисты проверяли технику, средства для проведения аварийно-спасательных работ, системы связи и оповещения.

По словам старшего государственного инспектора Тарусского участка Центра ГИМС МЧС РФ по Калужской области Алексея Калмыкова, снег тает и уходит постепенно, но на случай катаклизмов все службы готовы.

Газета «Весть» пишет, что весной в зону риска могут попасть деревня Залужье, набережная Оки и улица Декабристов в Тарусе, микрорайон «Октава», деревня Юрятино, участки в районе Ильинского омута. Также могут быть подтоплены огороды на улице Пионерской в районе моста.

Ситуацию постоянно мониторит тарусская спасательная служба. Личный состав находится в готовности, есть средства спасения, плавсредства и ГСМ.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе в населенном пункте Бабаево наблюдается сложная паводковая ситуация, часть поселка подтоплена. Несколько семей обеспечили питьевой водой. Связь с жителями постоянно поддерживается.