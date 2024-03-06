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В столичных вузах пройдут дни проекта «Молодежь Москвы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Дни проекта «Молодежь Москвы» начнутся в вузах и колледжах столицы 15 марта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Впервые открытые презентации молодежных программ прошли в московских вузах и колледжах в феврале прошлого года. С тех пор участниками таких интерактивов стали порядка 25 тысяч студентов. Новый сезон акции охватит больше 80 учебных заведений», — рассказала Наталья Сергунина.

В рамках проекта юноши и девушки смогут ознакомиться с городскими программами и инициативами, ориентированными на молодежь.

Мероприятия пройдут в таких вузах, как Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и Московский колледж геодезии и картографии.

В рамках презентаций можно будет узнать, как найти стажировку и решить вопрос с временным и постоянным трудоустройством с помощью платформы «ВРаботе». Молодежи расскажут об объединении «STOлица» и ресурсном центре «Мосволонтер», образовательной программе «МедиаДвиж», сообществе уличных художников «Стены», команде комиков Stand Up Лига и о многом другом.

Презентации будут сопровождаться интерактивными заданиями. Во время игры «Я знаю Москву!» от команды экскурсоводов «Места Москвы» участникам предложат правильно расположить магниты с достопримечательностями на карте столицы. А у стенда акселератора «Округа.Вузы» посетителей ждет «Проектная дженга». На каждый вытащенный брусок с вводными данными нужно будет придумать собственный социально значимый проект. Авторы лучших идей получат подарки.

В марте проекту «Молодежь Москвы» исполняется четыре года. За это время было организовано больше 3,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше двух миллионов человек.

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