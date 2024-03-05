Архитектурному ансамблю в Твери грозит разрушение

В Твери начали сносить дом середины XX века на улице Мусоргского. В этом районе расположен уникальный архитектурный ансамбль, состоящий из зданий, которые были построены в период послевоенного возрождения города. Снос каждого разрушает целостность комплекса, говорится в группе «Тверские своды» в соцсети «ВКонтакте».

Жители отмечают, что на месте снесенных домов зачастую строят такие постройки, что на их фоне даже упрощенные «хрущевки» 1960-х домов выглядят шедеврами. В реестре, между тем, находятся считанные образцы архитектуры послевоенного время, пишут «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось о благоустройстве мемориального комплекса в память погибших в годы Великой Отечественной войны в Бологовском округе Тверской области. Один из самых масштабных проектов в регионе реализовали благодаря местному закону «О городе, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».