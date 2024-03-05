В отношении матери госпитализированного в Истре младенца возбудили еще одно дело

Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении матери 1,5-месячного ребенка, которого госпитализировали в подмосковной Истре с переломами, ушибами и гематомами. Об этом 5 марта сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«За злостное неисполнение родительских обязанностей в отношении матери младенца возбуждено уголовное дело (ст. 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — говорится в сообщении.

Дознанию удалось установить, что женщина нарушала свои обязанности по воспитанию сына, а также жестоко с ним обращалась, не предоставляя ему необходимую пищу, одежду, место для сна и отдыха.

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). На данный момент ребенку оказывается медицинская помощь, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

О госпитализации ребенка из поселка Глебовский в подмосковной Истре ранее в этот день сообщила прокуратура. Тогда отмечалось, что при осмотре было установлено неудовлетворительное состояние квартиры, в которой проживал ребенок.