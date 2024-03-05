Мужчина погиб в результате наезда грузового поезда под Красноярском

В Березовском районе Красноярского края грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщает в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла вечером 2 марта в районе станции Маганская. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, грузовой поезд сбил 53-летнего местного жителя, который шел вдоль путей, не реагируя на приближающийся сзади состав.

В результате наезда пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

Известно, что машинист грузового поезда применил экстренное торможение, перед этим подав звуковой сигнал. Материалы проверки переданы в Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР для проведения дальнейшей процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В тот же день сообщалось, что в Бурятии под поезд попал трехлетний ребенок, который вместе с бабушкой переходил железную дорогу. Он погиб.