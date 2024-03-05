В Верховной раде заявили о парламентском кризисе из-за закона о мобилизации

В Верховной раде Украины наступил парламентский кризис из-за принятия закона о мобилизации. Об этом 5 марта заявил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Мы вошли в парламентский кризис. Это просто бардак. Знаете, кто больше всего подал правок в правительственный законопроект о мобилизации? «Слуга народа». То есть «слуги народа», которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», — написал он в Telegram.

Гончаренко раскритиковал отмену заседаний рады на текущей неделе и отметил, что парламент и так собирается 4–5 раз в месяц.

«Нам надо собраться всем и поговорить, что происходит в раде. Стране нужен прямо сейчас закон о мобилизации. Хватит играть в выборы. У нас очень большие проблемы на фронте», — отметил он.

Ранее, 4 марта, газета The Washington Post написала, что президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться в своей стране консенсуса по мобилизации, а работа над законопроектом посеяла панику среди украинских мужчин. Некоторые из них пытаются уехать в соседние страны или прячутся от военкомов у себя дома.

Зеленский 12 февраля подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в его стране до 13 мая 2024 года.

Помимо этого, 30 января в Верховную раду внесли новый проект мобилизации, предусматривающий рассылку электронных повесток в личный кабинет, который должны завести все военнообязанные. Есть там и меры наказания тех, кто не явится в военкомат: уклонистам запретят выезжать за границу, заблокируют банковские карты и водительские удостоверения.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.