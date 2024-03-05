Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан в нарушении антироссийских санкций

Генеральная прокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и России в нарушении режима санкций. Об этом стало известно 5 марта.

«16 февраля 2024 года федеральная прокуратура предъявила обвинения имеющим гражданство Германии и России Вальдемару В. и Натали С. в сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Штутгарта», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Как отмечается, Вальдемар В. подозревается в неоднократном нарушении закона о внешней торговле, а Натали С. — в пособничестве некоторым из этих нарушений. При этом первый является управляющим директором двух компаний по международной торговле электронным компонентами.

Так, в период с января 2020-го по март 2023 года он поставлял электронные компоненты компании из РФ, которая занимается производством военной техники и аксессуаров, в том числе беспилотников «Орлан-10».

«Компоненты в том виде, в каком их доставил обвиняемый, являются обычными компонентами этого типа беспилотников и подпадают под действие постановления ЕС об эмбарго в отношении России №833/2014», — говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, Вальдемар импортировал необходимые компоненты из-за границы, после чего экспортировал их в Россию с помощью компании, которой управляла Натали С. После начала спецоперации на Украине Вальдемар стал транспортировать товары через Киргизию и Гонконг.

Общая стоимость изготовленных компонентов составляет €875 тыс. Вальдемар и Натали находятся под стражей с 9 марта 2023 года.

Ранее, 31 января, газета The Times сообщила о задержании экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Ему предъявили обвинения в преднамеренной попытке обхода санкций.

По информации издания, Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Кроме того, у него изъяли около £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, которые, как предполагает следствие, также были получены в результате незаконных финансовых операций.