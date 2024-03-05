Лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке Пушкинского района Петербурга

Лифт с пассажирами упал в шахту с восьмого этажа многоквартирного жилого дома на Новгородской улице в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел утром 5 марта.

По данным районной администрации, в лифте находились 13 человек. Причиной падения лифта стал перегруз.

Как уточнила генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова, лифт не упал, а в связи с перегрузом опустился до буферных пружин на уровне ниже первого этажа. Она уточнила, что в лифте находились 15 человек при допустимой нагрузке в восемь пассажиров.

По словам Ефимовой, дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году, а срок службы лифта составляет 25 лет. Он проходит ежегодное освидетельствование.

Среди 15 находившихся в кабине пассажиров были пятеро детей.

В итоге, по последним данным, пострадали трое взрослых и один ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, падение лифта произошло вследствие перегрузки.