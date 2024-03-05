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В Госдуме предложили докупать часть недостающего стажа для пенсии

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У россиян есть возможность в случае нехватки трудового стажа и пенсионных баллов для пенсии докупить их. О такой возможности 5 марта напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Подобным образом допускается приобрести не больше половины стажа при его нехватке, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru». Тем не менее этот способ может быть интересен тем, кто по той или иной причине не смог в полном объеме сформировать трудовой стаж или пенсионный баланс, считает депутат.

По ее информации, в 2023 году россияне могли приобрести до 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. рублей. При этом Бессараб отметила, что цена баллов ежегодно меняется.

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Накануне сообщалось, что группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект с предложением о выплате пенсий в размере двух прожиточных минимумов за рабочий стаж от 30 лет. Комментируя это «Известиям», доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков оценил инициативу положительно. По оценке эксперта, такие выплаты позволят защитить наименее обеспеченную часть российского общества.

Ранее, 29 февраля, Бессараб сообщила об увеличении с 1 марта пенсий россиян, достигших 80 лет в феврале 2024 года. Также с 1 апреля произойдет повышение социальной пенсии.

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