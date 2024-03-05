Захарова назвала бесславными ублюдками офицеров ФРГ за слова о Крымском мосту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецких офицеров бесславными ублюдками за разговор о возможной атаке на Крымский мост. Об этом дипломат заявила 5 марта в беседе с ТАСС.

Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны немецкие оккупанты зверствовали в Керчи, где сейчас Крымский мост заходит в Крым.

«И что теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, «старый добрый люфтваффе», его военный боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИДа добавила, что фашисты в годы Великой Отечественной войны раздавали детям отравленную еду в Керчи.

«Сейчас в Керчи на площади перед школой стоит памятник этим детям. Каждый немец должен знать, что их предки сотворили с тем местом, куда ведет этот самый Крымский мост», — отметила Захарова.

Ранее во вторник газета Bild сообщила, что утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе. Во время разговора он находился в Сингапуре, где посетил авиационную выставку Singapore Airshow. Отмечается, что там он подключился к беседе через незащищенную сеть, из-за которой произошла утечка.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка о ракетах Taurus связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора.

Расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ была опубликована 1 марта. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он подчеркнул, что произошедшее является «очень серьезной проблемой».

После этого, 4 марта, в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорфф.

В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как, по его мнению, это опасно вовлечением Германии в конфликт.