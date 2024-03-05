Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар по городу Кременная Луганской Народной Республики, в результате чего повреждение получило здание местного детского сада. Об этом 5 марта сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

«В результате удара пострадало здание детского сада, произошло возгорание хозяйственных построек одного из жилых домостроений, а также пострадали соседние здания», — уточнил Третьяков.

По его словам, прибывший на место происшествия спасатели МЧС также попали под обстрел и не смогли оперативно начать тушение. Однако сразу же после прекращения ударов сотрудники ведомства оперативно приступили к ликвидации возгорания.

«Они рисковали своей жизнью, чтобы пожар не распространился на соседние здания», — добавил глава администрации города.

Он также поблагодарил сотрудников Республиканской сетевой компании (РСК), которые, «невзирая на опасность повторных арт ударов, оперативно устранили последствия обстрелов и восстановили электроснабжения в городе».

Ранее, 1 марта, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что киевский режим атаковал Петровский район города. В результате атаки мужчина 1975 года рождения получил ранения, уточнил градоначальник.

Ранее в тот день сообщалось, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по заводу под Докучаевском в Донецкой Народной Республике (ДНР), который занимается производством минеральной воды. Как было указано, огонь велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.

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