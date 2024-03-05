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Военный эксперт назвал цель подключения Киева к Европейской стратегии военпрома

Военный эксперт Литовкин: ЕС хочет обогатить военпром под видом помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Предложение Еврокомиссии подключить Украину к впервые созданной Европейской стратегии военной промышленности нужно, чтобы государства – члены Евросоюза присвоили себе больше денежных средств под видом помощи Киеву. Такое мнение в беседе с «Известиями» во вторник, 5 марта, выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее во вторник ЕК представила первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности. Она включает полное участие Украины в инициативах ЕС в поддержку оборонной промышленности, а также стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и украинским оборонным сектором.

«Это попытка выкачать деньги из стран, входящих в Евросоюз, на якобы воссоздание и восстановление украинской промышленности и на ее развитие. Но главная идея заключается в деньгах, которые хочет заполучить Европейский союз дополнительно, но под флагом помощи Украине, чтобы поддержать свою же оборонную промышленность. При этом никто не знает, что будет с этой страной через год или два», — сказал Литовкин.

По мнению военного эксперта, из-за этого идет информационно-психологическое давление на население ЕС, однако стран — участниц европейского объединения на деле меньше всего волнует судьба Украины.

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6 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намеревается начать первые выплаты Украине из фонда в €50 млрд в марте. За день до этого ЕС и Международная финансовая кооперация (МФК) подписали документ об инвестициях для реконструкции Украины на €500 млн. Инвестиции затронут все сектора экономики страны, в том числе в основную инфраструктуру и производство товаров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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