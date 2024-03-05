Житель Благовещенска ожидает суда за гибель семьи с ребенком в ДТП

В Амурской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погибла семейная пара с двухлетним ребенком. Фигурантом по делу проходит 31-летний житель Благовещенска, сообщает региональное СУ СК России.

Авария произошла 10 октября 2023 года на 61-м км автодороги недалеко от села Березовка Ивановского округа. По данным следствия, водитель Toyota Prius не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и врезался в Nissan Murano.

Водитель и пассажирка Nissan погибли на месте. Их двухлетний ребенок скончался через несколько дней в больнице, пишет Амурская служба новостей.

В СК уточняют, что в ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно возместил родственникам погибших «моральный вред, причиненный в результате преступления».

Расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц») завершено. Материалы в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В феврале суд в Мурманской области вынес приговор автомобилисту, который сел за руль пьяным, сбил на обочине девочку-подростка и скрылся с места ДТП. Девушку в бессознательном состоянии тогда обнаружили проезжавшие мимо туристы.