Движение большегрузов ограничат по дорогам Коми

В Республике Коми на дорогах регионального и межмуниципального значения будут действовать временные ограничение на движение некоторых видов транспорта. Проект приказа республиканского министерства строительства и ЖКХ размещен на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов. Любой желающий может оставить свое мнение по поводу нововведения.

Так, для участков дорог с асфальтобетонным покрытием введут ограничение 6 т на ось транспортного средства, для дорог с грунтовым покрытием — 1,5 т на ось транспортного средства.

На дорогах, которые расположены в центральных и южных районах региона, ограничения будут действовать в период с 8 апреля по 7 мая 2024 года, на дорогах, расположенных в северных районах региона — в период с 22 апреля по 21 мая 2024 года.

Как отмечает ИА «Комиинформ» со ссылкой на проект приказа, принимаемые ограничительные меры позволят обеспечить сохранность дорог и безопасность дорожного движения на них.