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В МИДе указали на давление на дипмиссии РФ со стороны Запада перед выборами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские дипломатические миссии особо ощущают на себе «электронную войну», проводимую странами коллективного Запада, в преддверии голосования на выборах президента РФ за рубежом. Об этом 4 марта сообщил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович, выступая на совещании в Совете Федерации.

Технический характер зарубежного вмешательства заключается в попытке подорвать избирательный процесс, нарушить работу российских выборных сервисов и системы голосования, а также заблокировать подсчет голосов, отметил дипломат.

«Со стороны коллективного Запада и хакеров разных стран проводятся и готовятся массированные кибератаки», — заявил Аскальдович, его слова приводит «РИА Новости».

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22 февраля председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия» отметила, что желающих дискредитировать выборы президента РФ «больше чем достаточно». Глава ЦИК подчеркнула, что финансируемых ЦРУ США, МИ-6 и другими западными службами релокантов натаскивают в том числе на организацию провокаций на зарубежных участках.

14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные участники попыток сорвать нормальный ход выборов президента России за рубежом будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Из-за угроз безопасности процессу голосования в недружественных странах избирательные участки будут открыты только на территории российских дипмиссий.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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