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Путин заявил о рекорде по строительству жилья в РФ благодаря программам ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Программы ипотеки позволили установить рекорд по строительству жилья в России. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

«Почему столько жилья построено в России — рекорд, свыше 110 млн кв. м — главным образом, из-за ипотеки и льготной ипотеки», — сказал он на встрече с аграриями в Ставропольском крае.

При этом Путин отметил, что популярность ипотечных программ опасна ростом инфляции. По его словам, банки не хотят снижения объемов жилищного строительства.

«У нас уже есть опасения со стороны регуляторов, которые занимаются финансовым рынком, денежными потоками, не слишком ли много выдается ипотечных кредитов. Денежная масса эта, она ведет к инфляции. Поэтому приходится регулировать», — указал он.

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Ранее, 29 февраля, Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся.

До этого, 23 января, Путин согласился продлить субсидию в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. По словам главы государства, программа является эффективной.

Также 15 декабря Путин поручил правительству России сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.

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