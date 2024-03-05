Сийярто раскритиковал ответ Киева по теме прав венгров в Закарпатье

Киев ответил на 11 требований Венгрии по правам венгров в Закарпатье без конструктива, без прогресса в вопросе защиты прав венгерского нацменьшинства, поэтому встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможна. Об этом 5 марта заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что соответствующий список был передан украинской стороне на переговорах с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, которые состоялись 29 января в Ужгороде.

«Мы дали документ, содержащий 11 пунктов, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед. Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья», — сказал Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, вызывает сожаление то, что «ответный документ не содержал никакого прогресса» в данной сфере. Официальный ответ венгерской стороны будет направлен Киеву 6 марта.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что в дальнейшем украинские власти «сдвинутся со своих догматических позиций» и покажут прогресс в области защиты прав меньшинств. Пока на Украине этого не случится на законодательном уровне, условия для встречи лидеров двух стран не будут выполнены, заключил Сийярто.

Ранее, 4 марта, Сийярто заявил, что предварительные условия для встречи Орбана и Зеленского еще не достигнуты. До этого, 28 февраля, он указал на необходимость вернуть этническим венграм в украинском Закарпатье права, которыми они пользовались до 2015 года.

Между тем 26 февраля телеканал ТСН сообщил, что проживающие в Закарпатской области граждане Украины венгерского происхождения начали получать сообщения с угрозами. Предполагается, что сообщения рассылают украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь.

В ноябре 2023 года Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком в Закарпатье при СССР была лучше, чем при Украине. По его словам, Украина «продолжает наказывать закарпатцев», поэтому Венгрия окажет им необходимую помощь.