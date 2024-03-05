МУС выдал ордера на арест двух российских командующих

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом 5 марта говорится в заявлении инстанции.

«Сегодня, 5 марта 2024 года, Палата предварительного производства II МУС выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова, в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что оба ордера были выданы после ходатайств, поданных прокуратурой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что РФ не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, в связи с чем все решения органа в отношении России являются юридически ничтожными.