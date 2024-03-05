Магнитные бури в марте 2024 года — прогноз, влияние на человека

Магнитные бури — это явление, вызванное возмущениями в магнитном поле Земли. Они могут влиять на работу радиоприборов и систем связи, а также на самочувствие отдельных групп людей. О прогнозе магнитных бурь на март читайте в материале «Известий».

Что такое магнитные бури

Магнитное поле Земли защищает нашу планету от радиации и других видов космического излучения. Если на него оказывается мощное внешнее воздействие, в нем могут возникать возмущения длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Это и есть магнитные бури.

Основная причина этих явлений — вспышки на Солнце. Дело в том, что на поверхности звезды есть так называемые пятна — зоны с более низкой температурой, в пределах которых образуются области магнитной активности. Они могут извергать в окружающее пространство потоки заряженных частиц. Если на пути такого потока окажется Земля, удар примет на себя магнитосфера. Одним из видимых последствий такого «столкновения» является северное сияние.

Интенсивность магнитных бурь измеряется с помощью G-индекса. Это пятибалльная шкала, где G1 считается слабым возмущением, а G5 — экстремально сильным. Чем выше уровень, тем сильнее воздействие на людей, животных, электронику, связь, навигацию и другие объекты.

Прогноз магнитных бурь в марте 2024 года

Точный прогноз магнитных бурь возможен только в течение полутора-двух дней после возникновения солнечных вспышек. Все более ранние расчеты, касающиеся космической погоды, следует воспринимать как приблизительные. Тем не менее люди с метеозависимостью могут использовать их как ориентир.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ с 5 по 10 марта серьезных возмущений в магнитосфере Земли не предвидится. Отмечается, что магнитная буря, спровоцировавшая полярные сияния на территории России в ночь на 4 марта, находилась на уровне G1 и продолжалась всего около семи часов, то есть совсем недолго. И хотя это событие оказалось неожиданным для специалистов, никаких серьезных «потрясений» геомагнитному полю планеты оно не нанесло.

При этом в ряде СМИ появилась информация, что 9–10 марта начнется сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие многих людей. Тем не менее, по словам директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева, причин для серьезных геомагнитных событий 8–9 марта нет. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что в первые дни весны мощных вспышек на Солнце не было. Он добавил, что последнее подобное явление средней силы было зафиксировано в ночь на 29 февраля.

Кроме того, по данным ИКИ и ИСЗФ, область магнитной активности под номером 3590, вызвавшая магнитные бури в конце февраля, покинула прямую линию с Землей. В следующий раз она окажется на видимой стороне Солнца в районе 13 марта, но с большой вероятностью не сможет произвести вспышку такой же силы, так как вся ее энергия уже израсходована. В результате астрономы увидят только несколько солнечных пятен, которые исчезнут через одну-две недели после появления.

В лаборатории также отметили, что ощутимые изменения в солнечной активности предварительно произойдут не раньше середины марта. На данный момент в прогнозе на сайте лаборатории отражено только одно слабое геомагнитное событие в последний день месяца.

Согласно расчетам Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, солнечная активность в марте будет держаться преимущественно на низком уровне. Нестабильность в магнитосфере возможна 10–11 марта и 28 марта.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Влияние магнитных бурь на состояние здоровья до сих пор не изучено полностью. Некоторые ученые и врачи ставят под сомнение воздействие солнечных вспышек на людей. Другие отмечают увеличение жалоб на самочувствие со стороны пациентов во время этих событий.

По разным данным, магнитные бури способны усугублять проблемы с артериальным давлением, вызывать тахикардию, головную боль, обострения хронических заболеваний, спровоцировать бессонницу, перепады настроения, упадок сил и другие неприятные симптомы.

По словам преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова, вспышки на Солнце в целом влияют на людей с нарушенной работой иммунной системы, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и психологическими проблемами.

В беседе с «Известиями» специалист посоветовал метеочувствительным людям во время магнитных бурь держать под рукой легкие успокоительные и препараты от давления, а также чаще проветривать помещение. Он отметил, что при наличии хронического заболевания следует планировать свою активность, отдавая предпочтение домашнему отдыху. Умнов добавил, что физическую активность также стоит регулировать. Перенапрягаться нельзя даже спортсменам, так как резкие скачки пульса во время магнитных бурь опасны для всех.

Людям с повышенной нервной возбудимостью специалист рекомендовал отказаться от просмотра фильмов ужасов, стараться не раздражаться по пустякам и ограничить дополнительное электромагнитное излучение от гаджетов и бытовых приборов.

Ранее в Российской академии наук (РАН) рассказали о влиянии двойной вспышки на Солнце на Землю.