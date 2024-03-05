Житель Брянска лишился почти 1,3 млн рублей из-за мошенников

В Брянске полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении местного жителя. Мужчина перечислил на посторонние счета больше 1,27 млн рублей.

По словам потерпевшего, с ним связался незнакомец, который представился финансовым экспертом. Он убедил брянца инвестировать деньги в некое дело. Мужчина осуществил перевод по номеру, который продиктовал мошенник. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Брянец ожидал возврата средств с процентами, однако собеседник больше не выходил на связь. Тогда потерпевший обратился в полицию.

В Коми женщина лишилась из-за лжеброкеров 3,8 млн рублей. Злоумышленники обещали потерпевшей высокий доход за счет «инвестиций».