Заслуженный тренер РФ и СССР Юрий Железняк умер в 94 года в Москве

Заслуженный тренер России и СССР, заслуженный работник физической культуры РФ Юрий Железняк умер на 95-м году жизни. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил источник «Известий».

По его информации, тело тренера без внешних признаков насильственной смерти накануне обнаружила в квартире в Москве его дочь Елена.

Предварительно установлено, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По факту смерти Железняка проводится проверка.

Юрий Железняк родился 16 декабря 1929 года. По данным открытых источников, окончил факультет физического воспитания Луганского государственного педагогического института, став впоследствии доктором педагогических наук и профессором. Являлся специалистом по проблемам подготовки спортивных резервов и специалистов физкультуры и спорта и автором более 300 научных и методических трудов.

С 1958 года работал в НИИ возрастной физиологии РАО, с 1967 по 1984 годы в Московском областном государственном институте физической культуры, с 1984-го — в Московском государственном областном университете. С 1996 года был членом президиума УМО вузов России по педагогическому образованию и председателем учебно-методической комиссии по физической культуре.

Железняк работал со сборными по волейболу Москвы, России и СССР и подготовил четыре доктора и 52 кандидата наук. Награжден медалями «За трудовую доблесть» и «В память 850-летия Москвы», а также почетными знаками Олимпийского комитета России и Госкомспорта РФ.