Рязанцы назвали опасной и страшной лестницу городской школы

Жители Рязани пожаловались на состояние лестницы при входе в школу №16. Они назвали ее опасной и страшной. Сообщения об этом появились в городских пабликах.

По словам автора публикации, в любой момент плиты на лестнице могут «поехать», а несколько ступенек — рухнуть. Часть ступенек вообще уже нет. Это при том, что каждый день по ней проходит более 1 тыс. человек. Рязанцы просят директора школы привести входную групп у в надлежащий вид, пишет 62INFO.ru.

Кроме того, жители города жалуются в соцсетях на провалившийся асфальт на Куйбышевском шоссе. Одна из пользователей сообщила, что грунт вокруг колодца у остановки ДСК начал отваливаться еще около трех недель назад и вместо двух полос дороги остались полторы.

По словам жительницы города, дородные службы огородили место провала, но никаких действий с их стороны больше не было. Официальных комментариев по факту случившегося не поступало, отмечает РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что в этом году в Рязани продолжат благоустройство Новопавловской площади, проект которого в 2023-м стал победителем голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает городская администрация.